Yenilikçi KOBİ'lerin uluslararası projelerine 60 bin euro hibe

Uluslararası iş birlikleri, Türkiye açısından karşılıklı bilgi, yöntem ve deneyim paylaşımı yaşattığı için önem taşıyor.

Bu aşamada KOBİ'lerin uluslararası pazarlarda yenilikçi yaklaşımlar veya çözümler için geliştirdikleri 70 fizibilite projesine, Avrupa Birliği (AB) tarafından 60 biner euro hibe verileceği duyuruldu.

TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, "Yenilikçi KOBİ'ler İçin Avrupa Ortaklığı-Innowwide Programı"nın 4'üncü çağrısı açıldı.

Çağrıya, 25 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

EY YÜKSEK PUANI ALAN 70 PROJE YARARLANACAK

Uluslararası pazarlarda araştırma veya ticari hedeflerin uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla oluşturulacak fizibilite proje önerilerinin sunulabileceği çağrıda, değerlendirme sonucu en yüksek puanı alan 70 projeye, yüzde 70 destek oranıyla proje başına maksimum 60 bin euro hibe sağlanacak.

Proje önerileri için hedef bölge/ülke seçilmesi ve orada yerel bir paydaşla ortaklık kurulması gerekiyor.

SEÇİLEN ÜLKELERDE YEREL UZMANLARLA ÇALIŞILACAK

En fazla 6 ay sürecek projelerde, KOBİ'lerin yenilikçi projeler veya çözümler için piyasa fizibilite çalışmaları yürütmesi ve seçilen hedef ülkede yerel uzmanlarla çalışması hedefleniyor.

Çağrı kapsamında başarılı bulunan proje önerilerinin finansmanı Avrupa Birliği tarafından sağlanacak. Bu finansmandan Afrika, ABD, Asya veya Pasifik'teki bir paydaşla proje ortaklığı kuran KOBİ'ler yararlanabilecek.

Firma adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek.