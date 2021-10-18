Yer altı maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine yönelik hibe desteği

Yer altı maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine yönelik hibe desteği

Yer altında madencilik yapan görevlilerin çalışma şartları çok çetin ve güvenlikleri de tehlike altında. Yer altı maden işletmeleri, teknik rehber ve doküman ile havalandırma alanında destek alıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı faydalanıcısı olan 80 yer altı maden işletmesine dördüncü hibe desteği ödemesini gerçekleştirdi.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELİ ÇALIŞTIRMA ŞARTI VAR

Yer altı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak verilen bu destek için, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli görevlendirilmesi şartı aranıyor.

TÜRKİYE İLE AB PROJEYİ ORTAKLAŞA FİNANSE EDİYOR

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen bu programda, proje faydalanıcısı olan yer altı maden iş yerlerine 920 bin lira hibe desteği 1 Ekim itibarıyla ödendi.

HİBE DESTEĞİ 4 AYDA TOPLAM 3.4 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Yapılan ödeme ile birlikte yer altı maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alımlarını desteklemek amacıyla verilen hibe desteği 4 ayda toplam 3 milyon 400 bin liraya ulaştı.

TEKNİK REHBERLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, finansal desteğin yanı sıra Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin saha uygulamalarını izlemek ve desteklemek amacıyla verilen teknik rehberlik çalışmalarına da devam ediyor.

Maden sektörünün yaygın olduğu illerde bulunan faydalanıcıların katıldığı bu program, 2023 yılına kadar devam edecek.