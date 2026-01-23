Yerli turist tatilde en çok yeme-içmeye para harcıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hanehalkı Yurt İçi Turizm, Temmuz-Eylül 2025 dönemini kapsayan üçüncü çeyrek verilerine göre yurt içinde ikamet eden 21 milyon 548 bin kişi seyahate çıktı ve seyahate çıkanlar, 276 milyar 111 milyon 406 bin TL harcadı.

Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 10 bin 189 TL oldu.

Peki bu harcamaların dağılımı nasıl oldu?

HARCAMANIN YÜZDE 29,4'Ü YEME İÇMEYE VERİLDİ

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 29,4 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 23,8 ile konaklama harcamaları ve yüzde 19,3 ile ulaştırma harcamaları sahip oldu.

Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 31,6, konaklama harcamalarında yüzde 54,6 ve ulaştırma harcamalarında ise yüzde 25,7'lik artış görüldü.