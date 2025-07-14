Yeşil dönüşümde 62 yerli teknoloji projesine 444 milyon lira

TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm Programı'nın 2024 yılı üçüncü çağrısı sonuçları açıklandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm Programı'nın 2024 yılı üçüncü çağrısı sonuçlarının açıklandığını sosyal medya hesabından bildirdi.
"YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRIYORUZ"
Sanayide yeşil dönüşümü yerli teknolojilerle gerçekleştirme hedefiyle 62 projeye 444 milyon lira destek verdiklerini aktaran Kacır, "Dünya Bankası iş birliği ile yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile sanayimizin yeşil dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bu kapsamda açtığımız TÜBİTAK Sanayide Yeşil Dönüşüm 2024-3 çağrısı sonuçları açıklandı." değerlendirmesinde bulundu.
Sanayide Yeşil Dönüşüm 2024-3 Çağrısının Sonuçları için tıklayınız