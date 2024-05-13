Yılın ilk 4 ayındaki çay ihracatı 10,4 milyon doları aştı Türkiye'nin Ocak-Nisan 2024 döneminde yapılan çay ihracatı 10 milyon 461 bin 225 dolara ulaştı. Yılın 4 ayında yapılan çay ihracatının detayları paylaşıldı. Buna göre 4 milyon 578 bin 120 dolarlık çay satışı ile Belçika ihracatta ilk sırada geliyor.

AA

Türk çayının yurt dışı pazarlarda bilinirliği giderek artıyor.

Yetkililer, Türk çayının ününün dünyadaki yankısının ilerleyen dönemde ihracata pozitif yansımasını bekliyor.

Türk çayının ihracatının artması için çalışan kurumlardan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, 2024'ün ilk 4 ayındaki ihracata ilişkin bilgi verdi.

Turgut, yılın ilk 4 ayında Türkiye'den 102 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldığını söyledi.

Söz konusu dönemde 2 bin 219 ton çay ihraç edilerek 10 milyon 461 bin 225 dolar gelir sağlandı.

En fazla dış satım yapılan 3 ülke

Şaban Turgut, açıklamasında Belçika, Birleşik Krallık ve ABD'nin en fazla dış satım yapılan 3 ülke olduğunu aktardı.

Turgut, bu dönem Belçika'ya 4 milyon 578 bin 120 dolarlık çay satıldığını ifade ederek Belçika'yı 1 milyon 260 bin 479 dolarla Birleşik Krallık, 803 bin 712 dolarla ABD'nin takip ettiğini kaydetti.

"İhracat yapılan ülke çeşitliliği arttı"

Söz konusu dönemde ihracat yapılan ülke çeşitliliğinin arttığına işaret eden Turgut, geçen yılın aynı döneminden farklı Yunanistan, Moritanya, Hırvatistan, Dubai, Kamerun, Polonya, Tunus, Mısır, Güney Sudan, Yeni Zelenda, Burundi, Brezilya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Venezuela, Ekvator Ginesi, Burkina Faso, Küba, Cibuti, Kamboçya ve Slovenya'ya da bu dönem çay satıldığını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)