Yılın ilk çeyreğinde borsa liginin kazandıranı: Beşiktaş Borsa İstanbul'da spor endeksi, yılın ilk çeyreği olan Ocak-Mart 2024 döneminde yüzde 6,8 değer kazandı. Beşiktaş, Borsa'da yatırımcısını sevindirdi. Spor endeksleri son haftada ise düşüş eğilimine girdi.

AA

Açıklanan bilançolar, yapılan transferler, transferlerden elde edilen gelirler ve sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte spor şirketlerinin yılın ilk çeyreğindeki borsa performansı olumlu etkilendi.

Mali ve finansal açıdan yaşanan sıkıntılar ve yeşil sahalarda yaşanan olaylar Borsa'daki hisse performansları üzerinde olumsuz etkiye sahip oldu.

Tüm bu gelişmelerin ışığında Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında ilk çeyrekte yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi hisseleri, yüzde 20 yükselen Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

Beşiktaş'ın hisseleri yılın ilk çeyreğini yüzde 20 yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri arasında hisseleri yılın ilk çeyreğini yüzde 20 yükselişle tamamlayan Beşiktaş, bu dönemde yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Beşiktaş'ın hisseleri

Kulüp, bu dönemde Norveçli savunma oyuncusu Jonas Svensson, Joe Worrall, Ernest Muçi ve Ali Muhammed Al-Musrati'yi transfer etmişti.

Beşiktaş, ayrıca 3 yıllığına Beko ile forma göğüs sponsorluğu imzalamıştı.

Galatasaray, ilk çeyrekte yatırımcısına yüzde 6,8 kazandırdı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ de ilk çeyrekte yatırımcısına yüzde 6,8 kazandırdı. Galatasaray'ın hisselerindeki yükselişte, kulübün yeşil sahalardaki performansı ve bilançolarının zarardan kâra dönmesi de önemli paya sahip oldu.

1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 döneminde 952,3 milyon lira zarar açıklayan Galatasaray, 1 Haziran 2023-30 Kasım 2023 döneminde 34,3 milyon lira net kâra döndü.

Fenerbahçe

Yılın ilk çeyreğinde Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 6,2 azaldı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliğinin hisseleri ise yüzde 11,8 azalış kaydetti.

Spor hisseleri mart ayında yatırımcısını üzdü

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüplerinin hisseleri, mart ayında azalış kaydetti. Geçen ay yatırımcısına Galatasaray yüzde 4,1, Fenerbahçe yüzde 17,7, Trabzonspor yüzde 17,9, Beşiktaş yüzde 23,9 kaybettirdi.

Son haftalarda spor endeksleri düşüşte

Son haftalarda yeşil sahalarda taraftarının mutlu edemeyen Beşiktaş, borsada da yatırımcısını üzdü. Fenerbahçe ve Trabzonspor’un hisselerinde mart ayında genel bir düşüş eğilimi görülürken, bu eğilim Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrasında da devam etti.

UEFA, ayrıca Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile Belçika'da oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye sonraki 3 deplasman maçı için taraftarlarına bilet satmaktan men ve 80 bin euro para cezası verdi.

En fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Beşiktaş sahip oldu. Kulüp, geçen ayı 12 milyar 348 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Beşiktaş'ı, 8 milyar 487 milyon 535 bin lirayla Fenerbahçe, 7 milyar 268 milyon 400 bin lirayla Galatasaray, 3 milyar 550 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)