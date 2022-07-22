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    Yılın ilk çeyreğinde iç turizmde 7,3 milyon kişi seyahat etti

    TÜİK, istatistiklerinde yurt içi seyahatleri değerlendirdi. Yılın ilk çeyreğinde vatandaşların toplam seyahat sayısı yüzde 6,1 arttı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 16:34
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    Yılın ilk çeyreğinde iç turizmde 7,3 milyon kişi seyahat etti

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılının ilk çeyreğinde yaşanan "Hanehalkı Yurt İçi Turizm" verilerine aktardı. Buna göre yerli turistlerin, yılın ilk çeyreğinde seyahatleri yüzde 100,4 artarak 12 milyar 184 milyon 330 bin lira olarak kayıtlara geçti.

    Yurt içinde ikamet eden 7 milyon 344 bin kişi seyahate çıktı

    Ocak, şubat ve mart aylarından oluşan birinci çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 7 milyon 344 bin kişi seyahate çıktı.

    Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,1 artarak 8 milyon 813 bin seyahat olarak gerçekleşti.

    Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 67 milyon 581 bin geceleme yaptı.

    Ortalama geceleme sayısı 7,7 gece oldu.

    Yılın ilk çeyreğinde iç turizmde 7,3 milyon kişi seyahat etti #1

    Seyahate çıkanlar, 12 milyar 184 milyon 330 bin lira harcadı

    Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2022 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 100,4 artarak 12 milyar 184 milyon 330 bin lira  olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 94,5'ini 11 milyar 518 milyon 703 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 5,5'ini ise 665 milyon 626 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 1.383 lira oldu.

    Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 33,7 ile ulaştırma harcamaları, yüzde 29,8 ile yeme ve içme harcamaları ve yüzde 11,1 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise ulaştırma harcamalarında yüzde 125,4, yeme ve içme harcamalarında yüzde 109,8 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 132,9'luk artış görüldü.

    Yılın ilk çeyreğinde iç turizmde 7,3 milyon kişi seyahat etti #2

    Yakınları ziyaret ilk sırada yer aldı

    Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 65,1 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 18,5 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 6,3 ile "sağlık" yer aldı.

    Yılın ilk çeyreğinde iç turizmde 7,3 milyon kişi seyahat etti #3

    Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı

    Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 51 milyon 557 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 7 milyon 216 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 4 milyon 578 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

    Yılın ilk çeyreğinde iç turizmde 7,3 milyon kişi seyahat etti #4

    Yılın ilk çeyreğinde iç turizmde 7,3 milyon kişi seyahat etti #5

    Yılın ilk çeyreğinde iç turizmde 7,3 milyon kişi seyahat etti #6

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