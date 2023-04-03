Yozgat'ta Ramazan alışverişinde mevlit şekerine rağbet arttı

Yozgat’ta Ramazan ayıyla birlikte düzenlenen dini programların artmasıyla birlikte mevlit şekerine olan ilgi de arttı.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Yozgat’ta Kur’an-ı Kerim tilavetleri, mevlitler ve dini sohbet programları da yoğun bir şekilde düzenlenmeye başladı.

Daha önce çikolata dağıtımının yapıldığı programlarda vatandaşlar, çikolataya oranla fiyatı daha uygun olan mevlit şekerine yöneldi.

Kilogramı 65 ila 75 lira arasında satılan mevlit şekeri, vatandaşlar tarafından rağbet görmeye başladı.

Yozgat’ta 22 yıldır esnaf olan Mesut Aydın, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte mevlit şekerlerine olan rağbetin arttığını söyledi.

Aydın, Ramazan'ın gelmesi ile birlikte günlük ortalama 25-30 kilo mevlit şekeri satışı yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Kur’an Kurslarında mukabeleler yapılıyor, Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra kadınlar arasında mevlit yapılıyor ve bu mevlitte de şeker dağıtılıyor. Bu sene mevlit şekerine daha çok rağbet var. Çikolatanın tanesi 4,5-5 liradan satılıyor. Bu nedenle vatandaşlar da daha hesaplı olan mevlit şekerini tercih ediyor. Bir kilo mevlit şekeri, 65, 70 ve 75 liradan satışı yapılıyor. Kiloya 20 tane düşüyor ve tanesi 3 lira civarında oluyor. Bu nedenle de mevlit şekeri daha çok ilgi görüyor.