Yunan adalarına kapıda vize uygulamasına iki ada daha eklendi

Türk vatandaşlarının Yunanistan adalarına 7 günlük vize almasını sağlayan "ekspres vize" uygulaması tekrar gündeme geldi.
Avrupa Komisyonu, Türk vatandaşlarına yönelik "ekspres vize" programının bir yıl daha uzatılmasını onayladı.
Avrupa Komisyonu'nun aldığı kararla, artık 10 yerine 12 Yunan adasına ekspres vizeyle girilebilecek.
1 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
Bu program, Doğu Ege'deki 12 Yunan adasını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşları için 1 Nisan 2025'te yeniden yürürlüğe girecek ve vize süresi 7 gün olacak.
ZİYARET EDİLEBİLECEK ADA SAYISI 12'YE ÇIKARILDI
Daha önce uygulamaya dahil edilen 10 Yunan adasının yanı sıra Patmos ve Samothrace (Semadirek) de uygulama kapsamına alındı.
7 GÜÜNLÜK EKSPRES VİZE İLE GİDİLEN ADALARIN LİSTESİ
Böylece Kalimnos, Kastellorizo, Kos, Midilli, Leros, Limni, Rodos, Samos, Symi, Sakız adalarının yanı sıra, Patmos ve Samothrace adalarının giriş limanlarında hızlı vize uygulaması sunulacak.
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