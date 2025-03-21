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Yunan adalarına kapıda vize uygulamasına iki ada daha eklendi

Yunan adalarına kapıda vize uygulamasına iki ada daha eklendi Yunan adalarına kapıda vize uygulamasında yeni gelişme yaşandı ve uygulamanın kapsamına Patmos ve Samothrace (Semadirek) olmak üzere 2 ada daha dahil edilerek sürecin 1 Nisan'da başlayacağı bildirildi..