Yurt içi piyasalar, küresel piyasalarla pozitif ayrıştı

Küresel piyasalar koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve ekonomiye yönelik teşvik belirsizlikleri ile karışık bir seyir izlerken, Türk lirası varlıklar pozitif bir ivme kaydetti.

Küresel piyasalara bakıldığında, ekonomik destek paketlerine ilişkin ABD'de pozitif haberler öne çıkarken, Avrupa tarafında belirsizliklere bir yenisi daha eklendiği görüldü.

AB BÜTÇESİ VE BREXIT SORUNU DEVAM EDİYOR

Brexit düğümünü çözmekte zorlanan Avrupa Birliği (AB), dün gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'nde 1 milyar 800 milyon euroluk 2021-2027 yılları bütçesi ve koronavirüs ekonomik sonuçlarına karşı hazırlanan kurtarma programı konusunda uzlaşı sağlayamadı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirve sonrası yaptığı açıklamada, "Üye ülkelerin büyük çoğunluğu masadaki anlaşmayı kabul ederken bazıları buna destek veremeyeceklerini belirtti. Herkesin kabul edebileceği bir çözüm bulma çabalarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Analistler, artan koronavirüs vaka sayıları, alınan tedbirler, aşı çalışmaları ve teşvik beklentileri nedeniyle 21-22 Kasım'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek açıklamaların öneminin arttığını belirterek, pay piyasalarının pozitif gelişmeleri fiyatlamaya daha istekli olduğunu bildirdi.

“ABD'DE HAFTALIK İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI, BEKLENTİLERİN AKSİNE ARTTI”

Dün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının, beklentilerin aksine artmasına karşın, aşı çalışmalarına ilişkin olumlu gelişmeler ve Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'ın destek paketi için Demokratlarla müzakereleri sürdürmeyi kabul ettiği haberleri, New York borsasının alıcılı bir seyir izlemesini sağladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 değer kazandı.

AVRUPA BORSALARINDA SATICILI SEYİR

Avrupa borsalarında ise dün AB Liderler Zirvesi'nde anlaşma sağlanamaması sonrası satıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,88, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 değer kaybederken, euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artarak 1,1879'a çıktı.

JAPONYA'DA SATINALMA YÖNETİCİLERİ ENDEKSİ GERİLEDİ

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre ülkede Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 0,4 azalırken, Satınalma Yöneticileri Endeksi de imalat sanayisinde 48,3'e, hizmet sektöründe 46,7'ye geriledi. Veriler sonrası ve artan koronavirüs vaka sayılarının neden olduğu endişelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay bir seyir izledi.

Yurt içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları ile başlayan Türk lirası varlıklara ilginin, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası da devam ettiği görüldü.

TCMB'NİN FAİZ KARARI VE SADELEŞME ADIMINI PİYASALAR AÇISINDAN OLUMLU BULUNDU

Ekonomistler, TCMB'nin faiz kararı ve sadeleşme adımının piyasalar açısından olumlu; karar metninin net, anlaşılır, sade ve enflasyon hedeflemesi vurgusunun yoğun olmasının öngörülebilirlik, kredibilite ve Türk lirası varlıklar için çok değerli olduğunu vurguladı.

Analistler bugün yurt içinde ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiriyor.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, kasım ayı Tüketici Güven Endeksi

18.00 Euro Bölgesi, kasım ayı Tüketici Güven Endeksi