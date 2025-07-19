Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı seyir öne çıkarken BIST 100 endeksi yüzde 0,07 değer kazanarak 10.366,16 puana yükseldi.

Dolar/TL haftayı, önceki haftalık kapanışın yüzde 0,56 üzerinde 40,3916'dan tamamladı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu.

TCMB, önümüzdeki hafta 24 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te yeni faiz kararını açıklayacak ve toplantıya Fatih Karahan eşlik edecek.

GELECEK HAFTANIN GÜNDEMİ

Gelecek hafta pazartesi TCMB piyasa katılımcıları anketi, çarşamba tüketici güven endeksi, perşembe TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında açıklanacak faiz kararı, cuma reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ile Fitch Ratingsin beklenen Türkiye değerlendirmeleri takip edilecek.