Yüzde 25,49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yer aldı.

Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda yeniden değerleme oranının 2025 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendiği kaydedilirken düzenlemede bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?

Yeniden değerleme oranı ile birlikte yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, motorlu taşıtlar vergisi, yemek kartı, silah taşıma ruhsatı, ulaşım ücreti istisnası, araç gider sınırları, yurt dışı çıkış harcı, kira gelir istisnası, emlak vergisi (oranın yarısı kadar), gayrimenkul satış vergisi ve beyan sınırı, gelir vergisi tarifesindeki dilimler, veraset-intikal vergisi, otoyol-köprü geçiş ücretleri gibi gibi pek çok kalemde artışlar bekleniyor.

Vergi kanunları çerçevesinde esnaf muaflığı limiti, basit usule tabi mükelleflerin kira ve kazanç istisnası hadleri, defter tutma hadleri ile veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artıyor.

Değişiklikler 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kanuna göre Cumhurbaşkanı'nın bu oranı değiştirme yetkisi bulunuyor.

VERGİ VE HARÇLAR YENİDEN DEĞERLEME ORANININ ALTINDA BELİRLENEBİLİR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden değerleme oranının sadece vergi artışlarında kullanılmadığını, gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere vergi kanunlarında yer alan istisna tutarlarının da bu oranla güncellendiğini belirtti.

Daha önce de vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkanları doğrultusunda daha düşük oranda yapılmasının gündemlerinde olduğuna işaret eden Şimşek, "Vergi ve harçları yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak daha düşük oranda artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN ALEYHİNE BİR DÜZENLEME YAPMAYACAĞIZ"

Yeniden değerleme oranıyla gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarlarının da güncellendiğini anımsatan Şimşek, "Gelir vergisi tarifesi yüzde 25,49 oranıyla güncellenecek. Vatandaşlarımızın aleyhine bir düzenleme yapmayacağız. Çalışanların yararlandığı yol, yemek paralarına ilişkin istisna tutarları, engelli vatandaşlarımızın yararlandığı gelir vergisi indirimi tutarları, kira gelirlerindeki, değer artış kazançlarındaki, arızi kazançlardaki istisna tutarları gibi çok sayıda istisna tutarları da yeniden değerleme oranıyla artırılacak" diye konuştu.