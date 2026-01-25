Yüzde 35 zam geldi! Huzurevi ücretleri ateş pahası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin nüfusu arttıkça, büyük aile yapısı bozuldukça huzurevlerine duyulan ihtiyaç daha çok arttı.

Yaşlı bakımının bedeli ise giderek bir yaşlının bunu karşılayamayacağı oranda ağırlaştı.

ÖZEL HUZUREVLERİ YÜZDE 35 ZAMLANDI

İstanbul’da özel huzurevi ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldı.

Zam sonrası özel huzurevlerinde aylık taban fiyat 20 bin 250 liraya yükselirken, üst segmentte fiyatlar 100 bin lirayı aştı.

Bakım ücretlerine KDV ve ek sağlık hizmetlerinin dahil olmaması, maliyetleri daha da artırdı.

EN PAHALI HUZUREVİ: AYLIK 106 BİN 616 LİRA

Kentte en pahalı özel huzurevinin aylık ücreti 106 bin 616 liraya kadar çıktı.

ARTI YÜZDE 10 KDV

Belirlenen zamlı ücretlere ise ilaveten yüzde 10 KDV ekleniyor.

EK ÜCRETLENDİRMELER DE VAR

Özel huzurevlerinde açıklanan ücretlerin yalnızca bakım hizmetini kapsadığına dikkat çekiliyor.

Fizik tedavi, diyaliz ve benzeri sağlık hizmetleri ise ek ücretlendirmeye tabi tutuluyor.

"20 BİN LİRAYA HUZUR EVİ BULMAK ZOR"

Bakım merkezinde genel müdürlük görevi yürüten Fikret Bayrak, özel huzurevlerinin otel konseptinde hizmet verdiğini belirterek, İstanbul’da 20 bin lira seviyesinde bir huzurevi bulmanın mümkün olmadığını söyledi.

BAKANLIĞA BAĞLI HUZUREVLERİ DAHA UYGUN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı huzurevlerinde, fiyatlar daha düşük seyrediyor.

Bakanlığına bağlı huzurevlerinde oda fiyatları ise ortalama 10 bin liradan başlıyor.

Bakanlığa bağlı huzurevlerinde 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlara hizmet veriliyor.

BELEDİYELERİN DE HUZUREVLERİ VAR

İl ve ilçe belediyelerine ait huzurevlerinde bu rakamlar daha da aşağıya iniyor.

ÖZEL SEKTÖR HUZUREVLERİ

NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Bayrak, özel sektörde yaş sınırının 55 olduğunu vurguladı.

ÖZEL SEKTÖR DESTEKLENMEK İSTİYOR

Özel huzurevlerinin daha erişilebilir hale gelmesi için destek çağrısında bulunan Bayrak, maliyetlerin düşürülmesi halinde daha fazla kişiye hizmet sunulabileceğini ifade etti.

Özel sektör temsilcileri de artan giderler karşısında kamusal destek talebini iletti.

YAŞLI NÜFUS ARTIŞI TÜİK RAPORLARINDA

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi iken son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişi oldu.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2019 yılında yüzde 9,1 iken, 2024 yılında yüzde 10,6'ya yükseldi.

TÜİK nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,5, 2040 yılında yüzde 17,9, 2060 yılında yüzde 2, 2080 yılında yüzde 33,4 ve 2100 yılında yüzde 33,6 olacağı öngörülüyor.