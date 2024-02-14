Yüzde 50 hibe desteği verilecek! Kırsal Kalkınma Destekleri başvuru süresi uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, güncel Uygulama Rehberi ile Kırsal Kalkınma Destekleri Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Destekleme Programı’na (KKYDP) başvuru süresi uzatıldı.
Bakanlığın web sayfasında yayınlanan duyuru ile Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) desteklenmesi ve Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım ile küçük ölçekli aile işletmeleri desteklenecek.
Yüzde 50 hibe desteği
Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları projeleri için yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.
Programa son başvuru tarihi 29 Mart oldu
Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı 2023-2024 Başvuru Dönemi kapsamında 19 Şubat 2024 tarihinde başvuru süresi dolacak olan Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı başvuru tarihi 29 Mart 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatıldı.
Kullanıcılar, ayrıntılı bilgiye tarimorman.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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