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Yüzde 50 hibe desteği verilecek! Kırsal Kalkınma Destekleri başvuru süresi uzatıldı

Yüzde 50 hibe desteği verilecek! Kırsal Kalkınma Destekleri başvuru süresi uzatıldı Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve hayvancılık üretimi ile kırsal kalkınmaya destek veriyor. Bugün de yayınlanan bir kararla, daha fazla birimin yararlanması için desteklere başvuru süresinde uzatıma gidildiğini duyurdu.