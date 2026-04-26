Yüzyılın Konut Projesi’nde İstanbul etabı: Kura çekilişi sürüyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut adımı "Yüzyılın Konut Projesi"nde en fazla payın ayrıldığı İstanbul'da dün başlayan kura çekimi bugün de devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edeceği proje kapsamında dün başlayan İstanbul'un kura çekimlerinde bugün ikinci gün.

İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilecek.



Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak.

BUGÜN KURA ÇEKİMİNDE İKİNCİ GÜN

Hak sahiplerini belirleyecek dün başlayan ve bugün süren kura çekimi toplam 3 gün sürerek yarın tamamlanacak.

7 MİLYON DAR GELİRLİYE YUVA SAĞLANDI

Bakanlık, dar gelirli vatandaşların depreme dayanıklı sağlam ve güvenli konutlara kavuşması için 2003'ten bu yana sosyal konut projeleri yürütüyor.

Bugüne kadar 50 bin, 100 bin ve İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut gibi projelerle Türkiye genelinde 1 milyon 750 binden fazla sosyal konut inşa edildi. Bu konutlar 7 milyona yakın dar gelirli vatandaşın, güvenli, sağlam ve modern yuvaları oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ev Sahibi Türkiye" sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile de Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için harekete geçildi.

2 MİLYON KİŞİ DAHA EVLERİNE KAVUŞACAK

81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek proje kapsamında, en az 2 milyon kişi bu konutlarla daha sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlarda yaşayacak.

81 İLDE 8 MİLYONU GEÇEN BAŞVURU

Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025'te alındı. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL'DA

Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi. En fazla başvuru ise 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul'da yapıldı. Her 11 kişiden biri ev sahibi olacak.

İSTANBUL'UN GELİR VE ÖDEME ŞARTLARI FARKLI TUTULDU

Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları Anadolu illerinden farklı tutuldu. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi.

İSTANBUL TOKİ ÖDEME PLANI

1+1 KONUTLAR

55 metrekare 1+1 konutlar:

Satış fiyatı: 1 milyon 950 bin TL

Yüzde 10 peşinat: 195 bin TL

240 ay vade.

Aylık taksit: 7 bin 313 TL

2+1 KONUTLAR

65 metrekare 2+1 konutlar:

Satış fiyatı: 2 milyon 450 bin TL

Peşinat: 245 bin TL

240 ay vade.

Aylık taksit: 9 bin 188 TL