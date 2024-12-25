Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Asgari ücret rakamına, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının dördüncüsünde karar verildi.

2025'te asgari ücret yüzde 30 zamla birlikte brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, net ise 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak belirlendi.

Asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Çalışanlar yeni asgari ücretin ocakta mı şubatta mı hangi ayda yansıyacağını merak ediyor. Peki asgari ücretliler zamlı maaşlarını ne zaman alacaklar?

AY SONUNDA MAAŞ ALANLARIN ÜCRETİ ŞUBAT BAŞI YATACAK

Zamlı asgari ücret 1 Ocak itibarıyla geçerli olacağı için ocak ayı maaşını şubat ayının ilk günlerinde alanlar, ilk zamlı asgari ücreti şubat ayında alacaklar.

AY BAŞINDA MAAŞ ALANLARIN ÜCRETİ OCAK BAŞI YATACAK

Ancak maaşını önden alanlar yani çalışacağı ayın maaşını ay başında alan asgari ücretliler ise ocak ayı başında zamlı olarak maaşlarını alacaklar.