Trump'tan gazeteciye Rusya yanıtı: Ne kadar aptalca bir soru

İsrail'in ABD desteğiyle İran'a yönelik başlattığı saldırılarda bir hafta geride kalırken, politika arenaasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen ve üniversite sporlarının geleceğinin ele alındığı yuvarlak masa toplantısında yöneltilen bir dış politika sorusuna sert tepki verdi.

Toplantı sırasında bir muhabir, Rusya’nın İran aracılığıyla bölgedeki Amerikan hedeflerine yönelik faaliyetlerde bulunduğuna dair iddiaları gündeme getirerek Trump’a görüşünü sordu. Soru, toplantının atmosferini bir anda değiştirdi.

"BUNU SORMANIZ NE KADAR APTALCA"

Trump ise soruyu toplantının gündemiyle ilgisiz bulduğunu belirterek muhabire tepki gösterdi.

Sorunun zamanlamasını eleştiren Trump, şu ifadeleri kullandı:

Dürüst olabilir miyim? Size saygı duyuyorum, bana her zaman nazik davrandınız. Ama tam da başka bir konuyu konuşurken bunu sormanız ne kadar aptalca. Şu anda farklı bir gündemimiz var. Konuyu biraz burada tutamaz mıyız?

TARTIŞMA YARATAN AÇIKLAMA

Trump’ın yanıtı kısa sürede kamuoyunda ve siyasi çevrelerde tartışma konusu oldu. Özellikle Rusya ile İran arasında olası bir iş birliği iddialarının gündemde olduğu bir dönemde, ABD Başkanı’nın ulusal güvenlikle ilgili bir soruya bu şekilde karşılık vermesi eleştirilere neden oldu.

DIŞ POLİTİKA ÖNCELİKLERİ YENİDEN TARTIŞILIYOR

Analistler, Trump’ın spor temalı bir toplantıda sorulan dış politika sorusunu reddetmesinin ABD yönetiminin öncelikleri hakkında yeni bir tartışma başlattığını belirtiyor.

Küresel güç dengelerinin hızla değiştiği ve bölgesel gerilimlerin arttığı bir süreçte, Washington’un Rusya ve İran ilişkilerine yaklaşımı uluslararası kamuoyu tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.