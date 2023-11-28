Zeytinyağında taklitçilik ve tağşiş alarmı! Fiyat artışı sorunu büyütüyor Zeytinyağı fiyatları arttıkça ürün üzerinden taklit ve katkı maddeleriyle ürünün değerinin düşürülmesi işlemleri arttı. Bu sadece Türkiye'nin değil tüm ülkenin sorunu.

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İHA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurumun tarım, ürün fiyatı ve gıda zincirleri ile ilgili araştırma ve tespitlerini paylaşmaya devam etti.

Bayraktar, bu kez de kamuoyuna zeytinyağının en fazla taklit ve tağşiş uygulanan gıdalardan biri olduğunu hatırlattı.

Bayraktar, sorunun çözüm noktasında, denetimler sonucu sahtekarlık yapan firmaların ifşa edilmesi ve gerekirse de kapatılmaları gerektiğini aktardı.

TZOB Başkanı Bayraktar, yükselen fiyatların piyasada taklit ve tağşişli ürünlerin sayısını daha fazla artırdığını belirterek, üreticilerin ürettiği ürünü korumak için her türlü hile ve sahtekarlığa karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.

"Zeytinyağında taklit ve tağşiş ile daha fazla kâr sağlanıyor"

İçerdiği fonksiyonel nitelikteki bileşenler nedeniyle yağlar arasında ön planda olan zeytinyağının dengeli ve sağlıklı beslenmek için her zaman kullanıldığını ifade eden Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

Zeytinyağı en fazla taklit ve tağşiş uygulanan gıdalardan biridir. Tağşiş sorunu sadece ülkemizde değil, zeytinyağı üretilen ve ticareti yapılan ülkelerin tamamında yaşanan bir sorundur. Zeytinyağının perakende fiyatını düşük tutarak daha fazla kâr sağlamak için taklit ve tağşişe başvuruluyor. Tüketicilerimizin bu hile ve sahtekarlığı tespit etmesi mümkün değildir. Bu gibi taklit ve tağşiş ürünler kesin olarak laboratuvar testleriyle anlaşılıyor.

"Denetimler daha fazla yapılmalı"

Üreticilerin emeğini korumak için her türlü hile ve sahtekarlığa karşı mücadele etmek gerektiğini vurgulayan Bayraktar, bu konudaki önerilerini şöyle sıraladı:

Üreticilerimizin ürünü sofralarımıza içeriğinde ne olduğu belli olmayan yağ olarak girmemelidir. Tüketicilerin sağlıklı ve dengeli beslenmesinde önemli bir yeri olan zeytinyağında taklit ve tağşişin önlenmesi için 81 ilde denetimlerin sık sık yapılması gerekiyor. Denetimler sonucu sahtekarlık yapan firmalar ifşa edilmeli ve gerekirse kapatılmalıdır. Bizler bunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tüketicilerimiz de zeytinyağı alırken bilinçli olmalı, güvendikleri yerlerden veya firmalardan yağlarını almalıdır.

Bayraktan anlatımında Avrupa’da zeytinyağı üretiminin geçen yıl yüzde 33,7 düştüğünü belirtirken, Türkiye'de de geçen yıl zeytinyağında rekor üretim gerçekleştiğini dile getirdi.

Zeytinyağının litre fiyatı 300 liraya yükseldi

TÜRK-İŞ'in bugün yayınladığı araştırmasına göre, zeytinyağı fiyatlarındaki artış kasım ayında da devam etti. Zeytinyağı fiyatları marketlerde ortalama litresi 300 liradan satıldı. Ayçiçek yağında fiyatlar aynı kalırken tereyağı fiyatları yüzde 6 arttı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)