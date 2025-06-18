Ziraat Bankası'na yurt dışından 500 milyon dolarlık finansman

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Finans dünyasında Türk bankacılık sistemine duyulan güven yeni iş birliklerine ve yatırımlara zemin hazırlıyor.

Ziraat Bankası, dış ticaretin finansmanı için yurt dışından sağladığı 3 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki finansman işlemini tamamladı.

Anlaşma Kuveyt'in İslami finans alanında faaliyet gösteren kuruluşlarından Kuwait Finance House ile gerçekleştirildi.

Ziraat Bankası Kuwait Finance House iş birliğiyle 500 milyon dolarlık murabaha finansmanını hayata geçirerek dış ticarete ve ekonomik büyümeye katkı sağlamayı sürdürüyor.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bu iş birliğinin Türk bankacılık sektörüne duyulan güvenin göstergesi olduğunu vurguladı.

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ

Açıklamada murabaha işlemine ilişkin değerlendirmesine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, son dönemde küresel ekonomik görünümdeki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin finansmana erişimde yeni modelleri ve uluslararası işbirliklerini daha da önemli hale getirdiğini belirterek şunları kaydetti:

Bu çerçevede Kuveyt’in önde gelen finansal kuruluşlarından Kuwait Finance House ile gerçekleştirdiğimiz bu yüksek tutarlı murabaha işlemi, bankamıza ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenin ve iki ülke arasında artan iş birliğinin açık bir göstergesidir. Bu tür işbirlikleriyle hem büyük ölçekli firmalara hem de KOBİ'lere dış ticaretin finansmanı alanında sunduğumuz çözümleri artırırken, ekonomimizin büyümesine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Sağlam finansal yapımız, global piyasalardaki güçlü muhabir ağımız, kurumsal bankacılıkta ve dış ticarette artan etkinliğimiz ve stratejik vizyonumuz sayesinde önümüzdeki dönemde de benzer nitelikte işlemleri artırmayı hedefliyoruz.

YENİ ANLAŞMALAR PLANLANIYOR

Ziraat Bankası, önümüzdeki dönemde de benzer stratejik finansman anlaşmalarını hayata geçirmeyi planladığını vurguluyor.