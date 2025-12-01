Zonguldak'ta 3 kaçak kömür ocağı patlatılarak imha edildi Polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik denetim sonucunda Zonguldak'ta kaçak kömür üretimi yapan 3 maden ocağı tespit edildi ve patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.