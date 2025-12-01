Zonguldak'ta 3 kaçak kömür ocağı patlatılarak imha edildi

- Zonguldak'ta polis ve jandarma ekipleri, kaçak kömür ocağı denetimleri yaptı.
- Denetimlerde 3 kaçak kömür ocağı tespit edilerek imha edildi.
- Operasyonlarda ekipman ve kömür ele geçirildi.
Zonguldak kent genelinde, polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik denetimler yapıldı.
Ekiplerin yaptığı 8 denetimde, 3 maden ocağında kaçak kömür üretildiği tespit edildi.
Kaçak ocaklara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 110 metre uzunluğunda ray, 4 vagon, 2 vinç, 1 havalandırma sistemi, 6,5 ton kömür ve 4 adet hilti ele geçirildi.
PATLAYICI MADDE KULLANILDI
Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.