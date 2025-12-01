Abone ol: Google News

Zonguldak'ta 3 kaçak kömür ocağı patlatılarak imha edildi

Polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik denetim sonucunda Zonguldak'ta kaçak kömür üretimi yapan 3 maden ocağı tespit edildi ve patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 17:56
  • Zonguldak'ta polis ve jandarma ekipleri, kaçak kömür ocağı denetimleri yaptı.
  • Denetimlerde 3 kaçak kömür ocağı tespit edilerek imha edildi.
  • Operasyonlarda ekipman ve kömür ele geçirildi.

Zonguldak kent genelinde, polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik denetimler yapıldı.

Ekiplerin yaptığı 8 denetimde, 3 maden ocağında kaçak kömür üretildiği tespit edildi.

Kaçak ocaklara yönelik düzenlenen operasyonlarda, 110 metre uzunluğunda ray, 4 vagon, 2 vinç, 1 havalandırma sistemi, 6,5 ton kömür ve 4 adet hilti ele geçirildi.

PATLAYICI MADDE KULLANILDI

Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

