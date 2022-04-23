Finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi amacıyla Zorunlu Karşılıklar Tebliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB), ticari krediler için zorunlu karşılık adımı geldi. RBuna göre, esmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan kararla "Zorunlu Karşılıklar Tebliği"nde değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle ilgili, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda finansal istikrarın desteklenmesi ve liralaşmanın teşvik edilmesi kapsamında makroihtiyati politika setini güçlendirerek zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitmiştir." açıklaması yapıldı.

1 Nisan'dan itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin yüzde 10'u kadar zorunlu karşılık istenecek.

"Mali kuruluşlara zorunlu karşılık getirmek, Merkez Bankası'nın temel görevlerinden"

DHA'nın haberine göre, Bankaların ve diğer mali kuruluşların bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerine zorunlu karşılık getirmenin, Merkez Bankası'nın temel görevlerinden olduğu hatırlatılan açıklamada "Bilançoların yükümlülük tarafına uygulanmakta olan zorunlu karşılıklar, yapılan düzenleme ile makro ihtiyati politika setini güçlendirmek amacıyla bilançoların varlık tarafına da uygulanmaya başlanmaktadır." denildi.

Zorunlu karşılık aşağıdaki kredi türlerini kapsamıyor:

KOBİ tanımına giren işletmelere kullandırılan krediler

Esnaf kredileri

İhracat ve yatırım kredileri

Tarımsal krediler

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ekindeki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılan krediler• Kurumsal kredi kartları

Mali kuruluşlara kullandırılan krediler

Kredi büyümesi yüzde 20'nin üzerindeki bankalara zorunlu karşılık

Kararda, "1 Nisan 2022 tarihinden itibaren dörder haftalık dönemlerde kullandırılan ticari kredilerin yüzde 10'u oranında zorunlu karşılığın aynı sürelerde tesis edilmesine; 31 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 31 Aralık 2021 tarihine göre kredi büyüme oranı yüzde 20'nin üzerinde olan bankaların, 31 Mart 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde mevcut kredi bakiyeleri arasındaki farkın yüzde 20'si oranında zorunlu karşılığı 6 ay boyunca tesis etmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yabancı para mevduat/katılım fonu zorunlu karşılık oranı

Açıklamada, "Yabancı para mevduat/katılım fonu zorunlu karşılık oranlarının gerçek kişi dönüşüm oranına göre farklılaştırılmasına, bu çerçevede dönüşüm oranı; yüzde 5'in altında kalan bankalara ilave 500 baz puan; yüzde 5 ile yüzde 10 arasında olan bankalara ilave 300 baz puan zorunlu karşılık uygulanmasına karar verilmiştir. Bu uygulama, tesisi 10 Haziran 2022 tarihinde başlayacak olan 27 Mayıs 2022 tarihli hesaplama döneminden itibaren geçerli olacaktır." denildi.

Finansman şirketlerinin zorunlu karşılık oranları bankalar ile aynı seviyeye getirildi

Finansman şirketlerinin yüzde sıfır olan zorunlu karşılık oranlarının bankalar ile aynı seviyeye getirildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diğer yandan, finansman şirketlerinin yüzde sıfır olan zorunlu karşılık oranları bankalar ile aynı seviyeye getirilmiş, yurt içi bankalara olan yükümlülükleri zorunlu karşılık kapsamında alınmıştır.

29 Nisan 2022 tarihli hesaplama döneminden itibaren geçerli

Bu değişiklik, tesisi 13 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak olan 29 Nisan 2022 tarihli hesaplama döneminden itibaren geçerli olacaktır."





Zorunlu karşılık nedir

Zorunlu karşılıklar bir para politikası aracı olarak tanımlanır. Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır. Zorunluk karşılık oranına TCMB karar verir.