Ekonomistlerin faiz kararı beklentisi belli oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 11 Haziran'da yapacağı PPK toplantısı öncesinde ekonomistlerin beklentileri netleşti. AA Finans'ın anketine göre, politika faizinde değişiklik beklenmiyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 11 Haziran Perşembe günü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı kararını açıklayacak.
AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
TCMB’nin PPK toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
ANKETTEN FAİZ İÇİN SABİT BIRAKMA KARARI ÇIKTI
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 17'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 3'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.
YIL SONUNDA FAİZİN YÜZDE 35'E İNDİRİLMESİ BEKLENİYOR
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.
Nisan ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.