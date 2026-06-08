Herkes Yaz'ı tanıyor ama Aziz Yıldırım 3 çocuk babası! İşte büyük kızları

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın en küçük kızı Yaz Yıldırım, son yıllarda babasıyla birlikte katıldığı maçlar ve organizasyonlarla sık sık gündeme geliyor.

Ancak kamuoyunun yakından tanıdığı Yaz Yıldırım'ın yanı sıra, Aziz Yıldırım'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen iki kızı daha bulunuyor.

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Hande ve Gülşah Yıldırım'ın hayatı, sosyal medyada merak edilen konular arasında yer alıyor.

Peki Aziz Yıldırım'ın büyük kızları kimdir? İşte Hande ve Gülşah Yıldırım hakkında bilinenler...

GÜLŞAH YILDIRIM GORDİ KİMDİR

Aziz Yıldırım'ın Yıldız Yıldırım ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Gülşah Yıldırım Gordi, iş dünyasındaki faaliyetleriyle tanınıyor.

Uzun yıllardır aile şirketlerinde görev alan Gordi'nin, Yıldırım ailesinin şirketler grubunda yönetim kurulu başkanlığı yaptığı biliniyor.

HANDE YILDIRIM GAMGAM KİMDİR

Aziz Yıldırım'ın ilk evliliğinden olan bir diğer kızı Hande Gamgam da gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında.

Cemiyet hayatında zaman zaman adı duyulan Hande Gamgam'ın, aile ilişkilerine verdiği önem ve sosyal yaşamındaki etkinliğiyle tanınıyor.