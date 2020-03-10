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Ekrana gömülü parmak izi sensörü ucuz telefonlara da gelecek

Xiaomi, ekrana gömülü parmak izi sensörünün LCD ekrana sahip akıllı telefonlara da gelmesi için kolları sıvadı.

Haber Merkezi | 10.03.2020 - 15:30..
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Son yıllardaki piyasaya çıkan birçok orta ve üst düzey akıllı telefonlar, ekrana gömülü parmak izi sensörü teknolojisini kullanıyor. Ancak bu teknoloji, genellikle OLED ekranlı telefonlarda karşımıza çıkarken, LCD ekrana sahip giriş seviyesi modellerde parmak izi sensörü ekranın altına yerleştirilemiyor.

LCD ekranlar, diğer üst düzey ekranlara göle oldukça kalın ve bu nedenle ışığın, ekranın altındaki parmak izi sensörüne ulaşması oldukça zor.

Akıllı telefon üreticileri de LCD ekrana sahip telefonlardaki parmak izi sensörünü telefonun arkasına veya yan panele yerleştiriliyor.

lcd

LCD EKRANLARDA DA KULLANILABİLECEK

Xiaomi'ye bağlı Redmi telefon markasının genel müdürü Lu Weibing, ekrana gömülü parmak izi sensörlerini gelecekte LCD ekranlara da yerleştirmek için araştırma ekibinin çalıştığını açıkladı.

Redmi, ışığın LCD ekranın altındaki parmak izi sensörüne ulaşabilmesi için 'kızılötesi yüksek geçirgenlik filmi' adı verilen malzemeyi ekrana yerleştirecek.

Şirket, bu sorunu çözerek gelecekteki ucuz telefonlara da ekrana gömülü parmak izi okuyucusu eklemeyi planlıyor.

xiaomş

Redmi'den gelen bu haber akıllı telefon dünyasında heyecan verici olarak karşılansa da bu konu üstünde çalışan tek şirket Redmi değil.

Çin merkezli teknoloji firması Fortsense, geçtiğimiz yıl LCD ekranlar için ekrana gömülü parmak izi sensörü geliştirdiğini açıklamıştı. Ancak şimdiye kadar LCD ekrana sahip hiçbir telefonda bu teknoloji karşımıza çıkmadı.

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Ekrana gömülü parmak izi sensörü ucuz telefonlara da gelecek

Ekrana gömülü parmak izi sensörü ucuz telefonlara da gelecek

Ekrana gömülü parmak izi sensörü ucuz telefonlara da gelecek

Ekrana gömülü parmak izi sensörü ucuz telefonlara da gelecek

Ekrana gömülü parmak izi sensörü ucuz telefonlara da gelecek

Ekrana gömülü parmak izi sensörü ucuz telefonlara da gelecek

Ekrana gömülü parmak izi sensörü ucuz telefonlara da gelecek

Ekrana gömülü parmak izi sensörü ucuz telefonlara da gelecekEkrana gömülü parmak izi sensörü ucuz telefonlara da gelecekEkrana gömülü parmak izi sensörü ucuz telefonlara da gelecek

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