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Ekrem İmamoğlu, 50 liralık AKBİL için talimat verdi

Seçim öncesi öğrenciler için aylık AKBİL'in 50 lira olacağı vaadinde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu konuda çalışmaların yapılması için UKOME'ye resmi yazı yazdı.

Haber Merkezi | 03.05.2019 - 17:02..
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Ekrem İmamoğlu, 50 liralık AKBİL için talimat verdi

İstanbul seçimleri öncesinde en dikkat çeken projelerden biri; Ekrem İmamoğlu'nun öğrenciler için aylık AKBİL'i 50 lira yapacağım demesiydi. Hatta bu konu seçim sonrası İBB Meclisi'nde konuşulmuş AK Parti 50 liraya karşı 40 lira olmasını teklif edeceğiz demişti.

RESMİ YAZI YAZILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşım Daire Başkanlığı'na yazdığı yazıda bir sonraki UKOME toplantısında;

-Aylık öğrenci kartı bedelinin 85 TL'den 50 TL'ye düşürülmesi,
-0-4 yaş arası çocuklu anneler için ücretsiz taşıma kartı,
-0-12 yaş arası çocuklar için ücretsiz yolculuk hakkı,
-Dini, Milli, Resmi bayramlarda toplu taşımanın ücretsiz olması konularının gündeme alınarak gerekli çalışmalarının yapılması talimatını verdi.

Ekrem İmamoğlu, 50 liralık AKBİL için talimat verdi

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