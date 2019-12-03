İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği üyesi toplam 27 ülkenin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Büyükelçilere çeşitli Avrupa şehirlerine yaptığı iş seyahatlerden de bahseden İmamoğlu, AB ülkeleri ile yapılacak olası iş birliklerine, İstanbul’u bekleyen büyük deprem üzerinden örnek verdi.

Sıcak görüşme sonrası AB'li büyükelçiler, İmamoğlu'yla birlikte selfie çekilmeyi ihmal etmedi.

DEPREM KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

İmamoğlu, şunları söyledi: “Dün, bugün bir deprem toplantımız, çalıştayımız var. Avrupa’dan ve dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarının katkılarıyla depremle ilgili toplantı yapıyoruz. Ne yazık ki bazı veriler, gerçekten çok çarpıcı. Hazırlıksız bir depremi yaşadığımız taktirde, İstanbul’un büyük bir ekonomik zarara uğrayacağı, 150 milyar doların üzerinde bir zararla ölçülebileceği konusunda uzman tespitleri var. Ne yazık ki 20 yıllık süreçte, olumsuz birtakım hamleler ya da bu sürecin yeterince dikkate alınmamasından ötürü, boşa geçmiş süreci bizim çok hızlı kapatmamız lazım.

Ekrem İmamoğlu AB Büyükelçileri'yle buluştu ViDEO







"1 LİRALIK MALİYET DEPREMDEN SONRA 10 LİRALIK ZARARA KADAR BÜYÜYEBİLECEK"

Depremle ilgili bilim insanlarının yaptığı bir çalışmayı, şöyle ifade edeyim: Depremden önce alınmayan 1 liralık maliyetin, depremden sonra 10 liralık zarara kadar büyüyebileceği konusunda bir taktirleri var. O bakımdan, bence böyle büyük bir ekonomik sürecin ya da zararın, aynı şekilde Avrupa’ya da zararı olacağı, yani dünyada her afetin, çevre ülkeleri de derinden etkileyebileceği hususundan hareketle şunu söyleyebilirim: Evet, bu konuda dahil, Avrupa’yla iş birliği yapmak, teknolojileri konuşmak, hatta bu konuda yatırımı desteklemekle ilgili süreçleri başlatmak arzusundayız. AB ile ülkemizin sıcak temaslarına dönük adımlar atabiliriz.





“AB VE TÜRKİYE, BİRBİRLERİNİN PARÇASIDIR”

Büyükelçilere, “Türkiye’yi en yakın tanıyan, gören, ülkelerimiz adına ülkemizde görev yapan insanlarsınız.” şeklinde seslenen İmamoğlu, “Sizler, ülkelerinizin birer büyükelçilerisiniz. Bizim için çok değerlisiniz. Ama burada görev yapan her büyükelçinin aslında Türkiye’miz için de fahri elçiler olduğunu düşünüyorum. Bu konuda göreviniz bittiğinde iyi duygularla bu ülkeden ayrılmanızı isteriz. Artık bu ilişkinin daha fazla yaşlanmaması adına sizlerin de özel bir ilgi ile Türkiye-AB ilişkileri üzerine yaklaşmanızı ve önemsemenizi çok arzu ediyorum. AB, Türkiye’nin bir parçasıdır. Türkiye de AB’nin bir parçasıdır." dedi.