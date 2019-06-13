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Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'a cevap verdi

İmamoğlu, Ordu Valisi'ne hakaret ettiğini iddia eden Fatih Portakal'a "Ben ne dediğimi, ne demediğimi biliyorum." şeklinde cevap verdi.

AA | 13.06.2019 - 14:15..
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Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'a cevap verdi

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde yeniden AK Partili Binali Yıldırım'a karşı yarışacak Ekrem İmamoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yeni vaatlerini anlatan Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ'ın üstleneceği sosyal konut projesiyle dar gelirli ailelerin iş yerlerine ve şehir merkezlerine yakın bölgelerde 500 ila 1000 TL arası bir kira bedeliyle oturabileceğini söyledi.

FATİH PORTAKAL'A TAVSİYE

Soru-cevap kısmına geçildiğinde Ekrem İmamoğlu'na, FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ın Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret iddiasıyla ilgili sözleri soruldu.

“İmamoğlu'nun hakaret ettiğini duydum” diyen Fatih Portakal’ın sözlerine İmamoğlu, "Ben ne dediğimi, ne demediğimi biliyorum. Medyaya tavsiyem bu konuya yönelmek yerine, projelerimizi halka anlatmaları" dedi.

ESKİ EV ARKADAŞLARI

Bilindiği gibi Fatih Portakal ile Ekrem İmamoğlu, üniversite yıllarından ev arkadaşı. Özel bir dostlukları olan ikili bu polemikle ters düştü.

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Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'a cevap verdi

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