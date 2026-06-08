Ekrem İmamoğlu için “görüş yasağı” iddiasına soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda (İBB) yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılarak Ekrem İmamoğlu'nun, milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığına ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımlar tespit edildi.

Tespit edilen sanal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"PAYLAŞIMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Konuya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken şöyle denildi:

“"Bazı sosyal medya hesaplarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının sanıklarından olan Ekrem İmamoğlu'nun, Milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığına ilişkin paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Ceza İnfaz kurumlarımızda kalan tüm tutuklu ve hükümlülerin ziyaret hakları, mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırılmakta olup belirtilen paylaşım içeriği gerçeği yansıtmamaktadır."”

ASILSIZ İDDİALARI YAYANLARA YÖNELİK SORUŞTURMA

Açıklamanın devamında; "Paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca, TCK'nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.