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Elazığ'da 15 yaşındaki geç 3 gün önce kayboldu

Elazığ'da, babasının dükkanından "Ben eve gidiyorum" diyerek çıkan lise 1'inci sınıf öğrencisi Taha Bulut'tan (15), 3 gündür haber alınamıyor.

DHA | 12.12.2019 - 20:00..
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Elazığ'da, Yeni Mahalle Beyazıt Sokak'ta lise 1'inci sınıf öğrencisi Taha Bulut, esnaf babası Bahri Bulut'un (47), dükkanına gitti.

Burada bir süre oturan Taha, "Ben eve gidiyorum" diyerek, iş yerinden çıktı. Taha'dan bir daha haber alınamadı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ertesi gün de okula gitmeyen Taha'nın ailesi, meraklanarak durumu polise bildirdi. Kayıp başvurusunda bulunulmasının üzerine ekipler, Taha'yı bulmak için çalışma başlattı.

Bahri Bulut, "Oğlum 15 yaşında ve lise öğrencisi. Pazartesi günü dükkana geldi biraz oturduktan sonra 'Ben eve gidiyorum' dedi ve gitti. Bir daha haber alamadık. Okula da gitmemiş. Ulaşamıyoruz" dedi.

15 yaşındaki Taha, 3 gündür kayıp -1

15 yaşındaki Taha, 3 gündür kayıp -2

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