Elazığ'da bir vatandaş yakaladığı dev çekirgeye çiğ et yedirdi
Baskil ilçesinde bir vatandaş, yakaladığı dev çekirgeye çiğ bir et parçası verdi. Vatandaş çekirgenin eti afiyetle yediği anları da kayıt altına almayı ihmal etmedi.
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Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Pınarlı köyünde yolda gördüğü dev et yiyen çekirgeyi yakalayan vatandaş, evine götürdü.
Burada çekirgeye et parçası veren vatandaş, çekirgenin et yediği anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
DOĞAYA GERİ BIRAKTI
Eti yiyen dev çekirge, daha sonra vatandaş tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)