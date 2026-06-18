Elazığ'da bozdurulmak istenen düğün takıları sahte çıktı

Elazığ’da bir vatandaşın düğününde kendisine takılan altınları bozdurmak için kuyumcuya getirilen altınlar arasında yapılan incelemede, çok sayıda çeyrek, yarım, Reşat ve tam altının düşük ayarlı ve ikinci baskı olduğu belirlendi.

Yapılan detaylı kontrolde ise iki gram altının, tamamen sahte olduğu tespit edildi. Durumu öğrenen vatandaş, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

“MÜŞTERİM TAM ANLAMIYLA ŞAŞKINLIK YAŞADI”

Kuyumcu Muhammed Özdemir, yaşananları değerlendirerek altınlardaki sorunların ciddi boyutta olduğunu söyledi. Özdemir, getirilen ürünlerde özellikle ayar düşüklüğü ve sahte baskıların dikkat çektiğini belirtti.

Bazı Reşat altınlarında ayarın 21 seviyelerine kadar düştüğünü ifade eden Özdemir, gram altınlarda da ciddi uyumsuzluklar tespit ettiklerini dile getirdi. Vatandaşın yaşadığı durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını aktaran Özdemir, ürünlerin analize gönderileceğini söyledi.

"DÜĞÜN SONRASI ALTINLARINIZI KONTROL ETTİRİN"

Özdemir, özellikle çevre illerden gelen altınlarda benzer sorunların daha sık görüldüğünü belirterek uyarılarda bulundu. Denetim ve kontrol süreçlerinin önemine dikkat çeken Özdemir, analiz cihazları sayesinde birçok şüpheli ürünün tespit edildiğini ifade etti.

Kuyumcuların bu tür cihazları kullanmasının önemine değinen Özdemir, vatandaşların da düğün sonrası altınlarını mutlaka güvenilir noktalarda kontrol ettirmesi gerektiğini vurguladı.

VATANDAŞLARA “GÜVENİLİR KUYUMCU” UYARISI

Yaşanan olayın ardından uzmanlar, özellikle düğün takılarında sahte ve düşük ayarlı ürün riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Altınların bozdurulmadan önce mutlaka uzman kontrolünden geçirilmesi gerektiği belirtildi.