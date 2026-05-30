Tutuklu bulunan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.
Gazeteci Ali Taş'ın aktardığı bilgilere göre Böcek, akşam saatlerinde geçirdiği şiddetli öksürük nöbeti nedeniyle ambulansla hastaneye sevk edildi.
Avukatıyla yaptığı görüşme sırasında rahatsızlanan Böcek'in görüşmeyi yarıda bırakmak zorunda kaldığı, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine cezaevi görevlilerinin çağırdığı ambulansla hastaneye götürüldüğü öne sürüldü.
HASTANEDEKİ KONTROLLERİ SÜRÜYOR
Yakın çevresine, "Koronavirüs döneminde yaşadığım semptomları yaşıyorum" dediği belirtilen Böcek'in geçtiğimiz hafta da akciğerlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle cezaevinde ciddi öksürük krizleri geçirdiği ifade edildi.
Böcek'in sağlık durumuna ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
Hastanedeki kontrollerinin sürdüğü belirtildi.
44 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi.
Hazırlanan iddianamede 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın da bulunduğu toplam 41 kişi şüpheli sıfatıyla yer alıyor.
İddianamede Muhittin Böcek'in 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapsi isteniyor.
Davanın ilk duruşması 16 Mart'ta görülecek.Muhittin Böcek'in sevgilisinin çaycılıktan memurluğa uzanan süreci