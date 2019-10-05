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Elazığ’da engelli adama çarpıp kaçtı

Yolun karşısına engelli aracıyla geçmek isteyen yaşlı adama çarpıp ölümüne neden olan sürücü, olay yerinden kaçtı.

İHA | 05.10.2019 - 20:24..
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Elazığ Sanayi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda, sürücüsünün kimliği belli olmayan otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 81 yaşındaki Hüseyin Cangir'in kullandığı engelli aracına çarptı.

ENGELLİ ARACI SAVRULDU, SÜRÜCÜ KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle Cangir'in kullandığı engelli aracı savrularak yol kenarında park halinde bulunan başka bir aracın altına girdi. Kazaya karışan sürücü ise olay yerinden kalkamayan Cangir'e yardım etmek yerine kaçtı.

Elazığ’da engelli adama çarpıp kaçtı

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada yaralanan Cangir'e ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri plakası belirlenen şüpheli araçtan yola çıkarak sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Elazığ’da engelli adama çarpıp kaçtı

Elazığ’da engelli adama çarpıp kaçtı

Elazığ’da engelli adama çarpıp kaçtı

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