Elazığ'da geniş kapsamlı trafik denetimi

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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezindeki ana arterlerde ve kavşaklarda asayiş ile trafik güvenliğine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

EHLİYET VE RUHSAT KONTROLÜ YAPILDI

Belirlenen uygulama noktalarında durdurulan araçların evrakı kontrol edilirken, sürücülerin ehliyet ve ruhsatları incelendi.

Trafik akışının düzenli seyretmesi ve olası kazaların önüne geçilmesi hedeflenen denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ilgili kanun maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik bu denetimlerin devam edeceği bildirildi.