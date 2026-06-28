Elazığ’da görüntülenen dev et yiyen çekirge hayrete düşürdü
Merkeze bağlı bir köyde görüntülenen etçil dev çekirge, doğal ortamına bırakıldı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Elazığ’ın merkeze bağlı Kumla köyünde bir vatandaş, dev bir çekirge fark etti.
İlk defa böyle bir çekirge gören vatandaş, internetten yaptığı araştırmada çekirgenin tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslenen etçil bir tür olduğunu öğrendi.
DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI
Çekirgenin zararlı olmadığını öğrenen vatandaş, çekirgeyi cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)