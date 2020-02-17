Elazığ'da hasarlı bina çöktü

1 Minik Eymen'in katilleri ilk kez hakim karşısına çıktı İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazideki metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan anne ve sevgilisi birbirini suçladı.

2 Arda Erel ile son romanı Yüz Yüze’yi ve yazarlığını konuştuk Sarsıntı romanının devamı Yüz Yüze ile buluştuğumuz Arda ile kitaplarını, yazarlığını ve pek çok konuda düşüncelerini konuştuk…

3 Fransız polisine dur diyen yok Protestoculara karşı acımasız müdahale gösteren Fransız polisine AB ses çıkarmazken, son eylemde eylemcilere sinek ilacı gibi biber gazı sıkıldı.

4 Arda Erel ile son romanı Yüz Yüze’yi ve yazarlığını konuştuk Sarsıntı romanının devamı Yüz Yüze ile buluştuğumuz Arda ile kitaplarını, yazarlığını ve pek çok konuda düşüncelerini konuştuk…

5 RTÜK'ten şikayet edilen dizilere ceza Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, vatandaşlardan yoğun şikayet alan "Çukur" ve "Yasak Elma" dizilerine idari para cezası uyguladı.

6 DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi Bursa'da yakalandı Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticiliğini yapan 50 yaşındaki Abu Taki Alshamy kodlu terörist, gözaltına alındı.