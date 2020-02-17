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Elazığ'da hasarlı bina çöktü

Elazığ'daki 6.8 şiddetindeki depremden sonra hasar gören ve bu nedenle boşaltılan bina, bugün yaşanan depremin ardından kendiliğinden yıkıldı.

İHA | 17.02.2020 - 16:03..
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Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremde hasar gören binalar boşaltılarak yıkımlarına başlanmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.42'de merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 KATLI APARTMAN ÇÖKTÜ

Kent genelinde hissedilen depremden hemen sonra, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan ve 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hasar gördüğü öğrenilen 6 katlı apartman çöktü.

Çöken apartman daha önceki deprem nedeniyle boşaltıldığı için olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

Elazığ'da hasarlı bina çöktü VİDEO


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