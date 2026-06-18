Elazığ'da trafiği tehlikeye atan sürücüye 10 bin lira ceza

16 Haziran Salı günü Elazığ Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bir sürücü, yoğun trafikte art arda şerit değiştirerek diğer araçlar için tehlike oluşturdu.

Sürücünün dikkatsiz ve kurallara aykırı şekilde yaptığı manevralar, hem vatandaşların cep telefonu kameralarına hem de çevredeki güvenlik sistemlerine yansıdı.

KGYS GÖRÜNTÜLERİYLE TESPİT EDİLDİ

Tehlikeli sürüşün ihbar edilmesinin ardından trafik ekipleri harekete geçti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan incelemelerde, sürücünün kimliği ve araç bilgileri kısa sürede belirlendi.

Ekipler, trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye ulaşarak gerekli idari işlemleri başlattı.

10 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan değerlendirmelerin ardından sürücüye 10 bin TL idari para cezası kesildi. Yetkililer, benzer ihlallerin trafik güvenliğini ciddi şekilde riske attığını vurguladı.

Sürücünün yaptığı ihlalin, hem kendi can güvenliğini hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attığı belirtildi.