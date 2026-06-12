Elazığ'da trafikte korna tartışması: Yolu kesip araçtan indi

Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeki bir sürücü, yola çıkmak üzere olan başka bir aracı fark ederek olası bir kazanın önüne geçmek amacıyla kornaya bastı.

Korna sesine tepki gösteren diğer aracın sürücüsü ise aracı takip etmeye başladı.

ÖNÜNÜ KESİP DURDURDU, ARACINDAN İNDİ

Bir süre boyunca selektör ve korna çalarak ilerleyen kadın sürücü, daha sonra önündeki aracın yolunu keserek durdurdu. Aracından inen sürücü, kendisini korna ile uyaran vatandaşın yanına giderek el kol hareketleriyle tepki gösterdi.

Trafikte yaşanan gergin anlar, araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün yola çıkışı, diğer aracın önünü kesmesi ve araçtan inerek tepki göstermesi açık şekilde yer aldı.

SÜRÜCÜ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından diğer sürücünün, elindeki kamera kayıtlarıyla birlikte emniyete başvurarak şikayetçi olduğu öğrenildi.