Elektrikli Kia EV2 Black-Line tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Kia EV2 Black-Line, serinin mevcut donanım seçeneklerinin üstüne eklenerek hem estetik siyah detayları hem de zengin teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Temellerini GT-Line modelinden alan araç, özel 19 inç koyu renkli jantları ve kontrast siyah tavanıyla tamamen karanlık bir tarz sunuyor.

İç mekanda yüksek kaliteli suni deri döşemeler ile üç farklı ekrandan oluşan devasa bir dijital ön konsol paneli yer alıyor.

Geniş ekran yerleşiminin yanında kablosuz Android Auto, Apple CarPlay ve Kia Connect desteği de standart olarak sunuluyor.

PERFORMANS VE MENZİL

Yeni modelde yer alan 61 kWh kapasiteli batarya paketi, araca tek bir şarjla 418 kilometreye kadar menzil sağlıyor.

Gücünü 135 beygir güç üreten elektrik motorundan alan araç, 0'dan 100 km/s hıza 9.7 saniyede ulaşıyor.

Hızlı DC şarj desteği barındıran otomobil, yaklaşık 30 dakika içerisinde yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk seviyesine gelebiliyor.

Ev veya iş yerlerinde şarj için ise 11 kW standart ve 22 kW opsiyonel AC şarj desteği de var.

ZENGİN DONANIM LİSTESİ

Araçta kullanıcı konforu için Harman Kardon ses sistemi, V2L harici güç sağlama özelliği ve ısı pompası gibi üst düzey teknolojiler standart olarak yer alıyor.

Highway Assistant 2.0 gelişmiş sürüş destek sisteminin eşlik ettiği kompakt model, 403 litreye varan arka bagaj hacmi vadediyor.

Yeni üst donanım paketi Kia EV2 Black-Line'ın başlangıç fiyatı, 40 bin 890 euro olarak resmiyet kazandı.

Elektrikli SUV modelinin müşterilere yönelik ilk teslimat sürecinin ise bu yılın eylül ayında başlaması planlanıyor.