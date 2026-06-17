Elektrikli Volkswagen ID. Cross'un teknik özellikleri belli oldu

Resmi tanıtımı yaklaşan Volkswagen ID. Cross, markanın yeni nesil elektrikli araç stratejisinin en önemli parçalarından biri olarak yaklaşık 28 bin euro başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

Temiz hatlara ve sade fakat güçlü bir görünüme sahip olan model, geniş ışık imzası ve kaslı çamurluk yapısıyla öne çıkıyor.

PURE POSITIVE TASARIM DİLİ VE İÇ MEKAN

Markanın yeni "Pure Positive" tasarım dilini kullanan araçta, üst donanım seviyelerinde IQ.LIGHT LED Matrix farlar ve 3D LED stop lambaları sunuluyor.

Beş kişilik modern iç mekanda geniş ekranlı multimedya sistemi ve kablosuz şarj yer alırken, 475 litrelik bagaj hacmine ek olarak ön bölümde 22 litrelik küçük bir bagaj alanı bulunuyor.

GÜÇLÜ MOTOR VE BATARYA SEÇENEKLERİ

Yeni SUV modeli kullanıcılara 37 kWsa LFP veya 52 kWsa NMC olmak üzere iki farklı batarya ve üç ayrı motor alternatifi sağlıyor.

Maksimum 436 kilometreye kadar sürüş menzili vadeden otomobil, 105 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği ve Vehicle-to-load (V2L) teknolojisiyle birlikte yollarda olacak.