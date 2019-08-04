Elinde fincan, üstünde bornozla dalga sörfü yaptı

Bu hafta Antalya'nın Kemer ilçesinde iki konser veren Rusların ünlü R&B ve hiphop şarkıcısı Timati, dayga sörfü (surfwave) yaptı.

BORNOZ VE KAHVE DOLU FİNCAN

Asıl ismi Timur İldarovich Yunus olan şarkıcı, yaptığı şovla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sürat teknesine bağlı bir sörf tahtası üzerine bornoz ve elinde bir fincan kahve ile çıkan Timati, bir süre dalga sörfü yaptı.

Rusların ünlü şarkıcısı Timati Antalya'da bornozla sörf yaptı ViDEO

HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ

Ayakları üzerinde tahtada duran ve elinde tuttuğu fincandan içen Timati, dalga sörfünde hünerlerini sergiledi. Instagram'da 14 milyon 100 bin takipçisi olan Timati, Kemer'de yaptığı dalga sörfünün görüntüsünü 'Masaja giderken' başlığıyla paylaştı.

MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

Görüntü kısa sürede 3 milyon 952 bin 491 kişi tarafından izlenirken, 18 bin 300 kişi tarafından da yorumlandı. Timati'ni dalga sörfü boyunca fincanı elinden düşürmemesi şaşkınlık yarattı.