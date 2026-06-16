Elon Musk açıkladı: SpaceX'in gelirleri 1 trilyon doları aşacak

SpaceX'in halka arzından iki gün sonra açıklama yapan Elon Musk, şirketin finansal geleceğine dair çarpıcı bir öngörüde bulundu.

Sosyal medya platformu X üzerinden finans yorumcusu Jon Erlichman'a yanıt veren Musk, 2031 yılında gelirin 1 trilyon dolar seviyesine ulaşmamasının kendisini şaşırtacağını belirtti.

ABD'NİN EN BÜYÜK 6. ŞİRKETİ

Halka arzının ardından 2 trilyon doların üzerinde piyasa değerine ulaşan SpaceX, ABD'nin en büyük altıncı şirketi konumuna yükseldi.

Bu gelişme Musk'ın dünyanın ilk trilyoneri olma statüsünü pekiştirirken, şirketin Amazon ve Broadcom gibi teknoloji devlerine kıyasla hala daha az kazandığı ifade ediliyor.

Şirketin geliri 2025 yılında 18,67 milyar dolara yükselse de mali tablolarda 4,94 milyar dolarlık net zarar açıklandı. SpaceX, bir önceki yıl ise 14,02 milyar dolar gelir ve 791 milyon dolar kâr elde etmişti.

WALL STREET ANALİSTLERİ TEMKİNLİ

Bazı Wall Street analistleri, Elon Musk'ın devasa gelir hedefine kıyasla şirketin büyüme hızı konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Goldman Sachs, şirketin 2030 gelirinin 470 milyar doları aşacağını tahmin ederken Morgan Stanley, bu rakamın 330 milyar dolar seviyesinde kalacağını öngörüyor.