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Elon Musk'tan insanlığı Mars'a götürecek roketin fotoğrafı

Elon Musk, resmi Twitter hesabından, insanlığı Ay'a ve Mars'a taşıyacağını söylediği roketin fotoğrafını paylaştı.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 11:01..
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SpaceX CEO'su, devasa yeni roketini oluşturmak için kullanılan malzemeler hakkında, bazı şaşırtıcı ayrıntılar verdi. Şirket, gelecek için daha büyük ve daha iyi planlar üzerinde çalışıyor. Şirketin CEO'su Elon Musk, dün Twitter üzerinden, yapım aşamasında olan "Starship" in prototip versiyonunun bir resmini paylaştı.

Elon Musk'tan insanlığı Mars'a götürecek roketin fotoğrafı

Daha önce BFR olarak adlandırılan "Starship" roketi, insanları Mars'a ve Ay'a göndermek için tasarlanan dev bir uzay aracı. Fotoğraf, yeni roketin SpaceX'in, Apollo astronotlarını Ay'a götüren Saturn V roketinden daha büyük ve çok daha güçlü olacağı hakkında bir fikir veriyor.

ÖNÜMÜZDEKİ SENE TEST YAPILACAK

Elon Musk, Teksas'ta bulunan SpaceX tesisinde üretilen bu devasa roketin, paslanmaz çelik gövdeye sahip olduğunu söyledi. Musk, SpaceX'in 2019 yılında Starship tasarımını test etmeyi ve fırlatmak ve indirmek için deneme uçuşları yapacağını da açıkladı.

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