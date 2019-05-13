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Elon Musk uzaydan internet dağıtacak uyduların fotoğrafını paylaştı

Elon Musk, uzaydan kullanıcılara süper hızlı internet dağıtacak uyduların fotoğrafını yayınladı.

Haber Merkezi | 13.05.2019 - 17:00..
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SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk, önümüzdeki günlerde uzaya fırlatmayı planladığı internet uydularının fotoğrafını kendi Twitter hesabı üzerinden paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Falcon 9 roketi ile birlikte alçak Dünya yörüngesine fırlatılacak olan 60 adet uydu, uzaydan Dünya'ya geniş bantlı hızlı internet sağlama projesinin bir parçası.

spacex

YENİ ROKETLER YOLDA

Önümüzdeki günlerde Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılacak olan 60 internet uydusu, aslında Elon Musk'ın projesinin sadece bir test aşaması olacak. Elon Musk, düşük internet kapsama alanı için her biri 60 uydu içeren 6 roketin daha fırlatılması gerektiğini belirtti. Musk ayrıca orta kapsama alanı elde edilebilmesi için ise 12 adet roketin daha fırlatılması gerektiğini açıkladı.

ELON MUSK

Elon Musk'ın Starlink adını verdiği uydudan internet dağıtma projesi,  Federal Haberleşme Komisyonu tarafından da resmi olarak onaylanmış durumda. SpaceX şirketinden yapılan açıklamaya göre bu projenim tamamı 10 milyar dolara mâl olacak.

Eğer Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

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