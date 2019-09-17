taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7255
Euro
6.3123
Altın
1498.64
Borsa
101702.86
Gram Altın
275.999
Bitcoin
58233.75

Emina Jahovic ve Sadettin Saran aşk tatilinde

Emina Jahovic ve Sadettin Saran, Sicilya Adası'nda aşk tazeliyor.

Haber Merkezi | 17.09.2019 - 13:07..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Beş aylık aranın ardından barışan Emina Jahovic ile Sadettin Saran, sık sık çıktıkları yurt dışı tatillerinde aşk tazeliyor. Geçtiğimiz ay ABD'ye giden Sırp şarkıcı ile sosyetik iş adamı, önceki gün ise soluğu İtalya'nın Sicilya Adası'nda aldı. Sessiz sedasız adanın yolunu tutan aşıklar, yakalanma korkusu olmadan baş başa romantik anlar yaşadı.

YAŞ FARKI 18

Aşıkların ünlü adadaki tatili ise ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı. 37 yaşındaki şarkıcı ile kendinden 18 yaş büyük iş adamı, ada sokaklarında birbirlerine böyle poz verdi.

Emina Jahovic ve Sadettin Saran aşk tatilinde

Emina Jahovic ve Sadettin Saran aşk tatilinde

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'i anma töreninde

Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'i anma töreninde

98
Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

128
HDP il binası önünde battaniye gerginliği

HDP il binası önünde battaniye gerginliği

143
Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye incir ikram etti

Erdoğan, Putin ve Ruhani'ye incir ikram etti

124
Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

56
Zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı

Zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı

481
Kulp'a kayyum atandı

Kulp'a kayyum atandı

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir