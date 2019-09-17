Emina Jahovic ve Sadettin Saran aşk tatilinde

Beş aylık aranın ardından barışan Emina Jahovic ile Sadettin Saran, sık sık çıktıkları yurt dışı tatillerinde aşk tazeliyor. Geçtiğimiz ay ABD'ye giden Sırp şarkıcı ile sosyetik iş adamı, önceki gün ise soluğu İtalya'nın Sicilya Adası'nda aldı. Sessiz sedasız adanın yolunu tutan aşıklar, yakalanma korkusu olmadan baş başa romantik anlar yaşadı.

YAŞ FARKI 18

Aşıkların ünlü adadaki tatili ise ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı. 37 yaşındaki şarkıcı ile kendinden 18 yaş büyük iş adamı, ada sokaklarında birbirlerine böyle poz verdi.