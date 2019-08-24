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Emine Bulut cinayetinin ardından paylaşıma gözaltı

İzmir'de eşiyle boşanma sürecinde olan bir şahıs, sosyal medya üzerinden Emine Bulut cinayetini savunarak kendi eşinin de sonunun Emine Bulut gibi olacağını yazdı.

İHA | 24.08.2019 - 14:37..
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Emine Bulut cinayetinin ardından paylaşıma gözaltı

Kırıkkale’de, Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızının yanında eski kocası tarafından bir kafede öldürülmesine tepkiler dinmek bilmezken, İzmir'in Torbalı ilçesinde cinayeti savunan birisi çıktı.

Ayrancılar Mahallesi’nde ikamet eden S.Ç., sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

"BENİM EŞİMİN SONUCU DA BÖYLE OLACAK"

Eşiyle boşanma sürecinde olan S.Ç. Emine Bulut cinayetiyle ilgili, "Bir kadın ölüyorsa hak ediyordur. Benim eşimin sonucu da böyle olacak." yazdı. Paylaşım sonrası şahıs büyük tepki gördü.

Binlerce kullanıcı, yazılanları paylaşıp Emniyet Genel Müdürlüğünü etiketledi. Şahıs, bu şikayetlerin ardından da gözaltına alındı. S.Ç.’nin, emniyetteki işlemlerinin ardından Torbalı Adliyesine sevk edilecek.

Emine Bulut cinayetinin ardından paylaşıma gözaltı

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