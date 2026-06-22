Emine Erdoğan’dan 'Sıfır Atık' sergisine destek mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Taksim Meydanı’nda vatandaşların ziyaretine açılan “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık” sergisiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, serginin hem çevre farkındalığı hem de sürdürülebilir yaşam kültürü açısından önemli bir mesaj taşıdığını ifade etti.

“SIFIR ATIK” VURGUSU VE ÇEVRE BİLİNCİ MESAJI

Emine Erdoğan, paylaşımında Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde ve ilgili kurumların iş birliğiyle hayata geçirilen serginin, doğal kaynakların kıymetini hatırlattığını belirtti.

Serginin, bir lokma ekmeğin, bir damla suyun ve emekle elde edilen her değerin önemini güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

TAKSİM MEYDANI’NDA ZİYARETE AÇILDI

“Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık” temalı sergi, Taksim Meydanı’nda ziyaretçilere açıldı. Çevre duyarlılığı, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam temalarının işlendiği serginin, farklı yaş gruplarından ziyaretçilere hitap etmesi hedefleniyor.

Emine Erdoğan, serginin hayırlara vesile olmasını dileyerek tüm İstanbulluları bu farkındalık etkinliğini görmeye davet etti.

“DAHA BİLİNÇLİ YAŞAM KÜLTÜRÜNE KATKI SUNACAK”

Emine Erdoğan, serginin toplumda daha bilinçli bir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunacağına inandığını belirtti.

Doğal kaynakların korunması ve israfın önlenmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Sıfır Atık” yaklaşımının yalnızca bir çevre projesi değil, aynı zamanda gelecek nesillere bırakılacak önemli bir yaşam anlayışı olduğunu ifade etti.