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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında bir vagon, gece saatlerinde test sürüşü için raylara güvenli bir şekilde indirildi.

AA | 09.03.2019 - 10:31..
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Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

Eminönü'nden başlayarak, Haliç sahili boyunca ilerleyerek Alibeyköy Otogarı'na ulaşacak şekilde inşa edilen tramvay hattının Balat mevkiine, gece saatlerinde tırla bir vagon getirildi.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

VAGON RAYLARA İNDİRİLDİ

Vagon daha sonra belediye ekiplerince, güvenli bir şekilde raylara indirildi. Test sürüş çalışmasının ise sabah saatlerinde yapılacağı öğrenildi.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

EMİNÖNÜ- ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI

Saatte tek yönde 25 bin yolcuya hizmet verecek olan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı, vatandaşlara Eminönü'nden Alibeyköy Otogarı'na yaklaşık 30 dakikada ulaşım imkanı sağlayacak.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

HATTIN GEÇECEĞİ YERLER BELLİ OLDU

Hat; Alibeyköy Otogar, Alibeyköy metro, Alibeyköy merkez, Sakarya Mahallesi, Silahtarağa, Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Eyüpsultan Teleferik, Feshane, Ayvansaray, Balat, Fener, Cibali, Küçükpazar ve Eminönü olmak üzere 14 istasyondan oluşacak.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

DİĞER HATLARLA DA ENTEGRE OLACAK

Çalışmalar tamamlandığında hat; ayrıca Eminönü İstasyonu'nda, Kabataş-Eminönü-Zeytinburnu - Bağcılar tramvay hattı ve Şehir Hatları Vapur İskeleleri, Küçükpazar İstasyonu'nda, Hacıosman-Yenikapı metro hattı, Ayvansaray İstasyonu'nda Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattı, Feshane İstasyonu'nda yapımı planlanan Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattı, Alibeyköy Metro İstasyonu'nda Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı, Alibeyköy Otogarı İstasyonu'nda ise Seyrantepe-Kağıthane-Alibeyköy metro hattı ile entegre olacak.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattında test sürüşü başlıyor

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