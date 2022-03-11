62 yıllık Buca Cezaevi'nin yıkımına başlandı

30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan İzmir depreminde hasar gören 62 yıllık cezaevi hakkında yıkım kararı alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020 yılında yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin etkileri devam ediyor.

1956 yılında yapımına başlanarak 1959 yılında hizmet vermeye başlayan Buca Cezaevi de depremden etkilenen yapılar arasında yer aldı.

Birçok filme de ev sahipliği yapan cezaevi, ağır hasar alması nedeni ile burada bulunan mahkumlar başka cezaevlerine nakledildi.

İLK KEPÇE VURULDU

17 Mayıs tarihinde resmen kapatılan cezaevi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü için yıkım ihalesi düzenlendi.

Yıkım ihalesi tamamlanan tarihi cezaevinde ilk kepçe vuruldu ve yıkım başladı. İhalede 45 gün içerisinde yıkımın başlaması şartı koşulurken sürecin tamamlanması ile beklenen yıkım işlemi başladı.

ÜNLÜ İSİMLER CEZAEVİNDE YATTI

Yıkılan cezaevinin yerine yeşil alan, ticaret alanı ve belediye hizmet alanı yapılması planlanıyor.

Öte yandan Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses gibi ünlü isimler de geçmiş yıllarda Buca Cezaevi'nde yattığı biliniyor.