ABD'de konut kredisi faizleri yüksek, talep zayıf ABD'de uzun zamana yayılan taksitlerle oturduğu evin sahibi olunmasını sağlayan banka kredisinin (mortgage) faizleri arttı.

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Konut almak için bankadan talep edilen kredilerdeki faiz artışı, ABD'nin konut kredilerinde de hüküm sürüyor.

ABD'de mortgage (konut kredisi) faizlerinin marttan bu yana en yüksek seviyeye çıktığı ve talebin de azaldığı belirtiliyor.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,69 ile marttan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, mortgage başvurularında azalış kaydedildi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazı yetkililerinin geçen hafta yaptığı sözle yönlendirmeleri tahvil faizleri ile mortgage oranlarını yükseltti.

Mortgage başvuruları yüzde 4,6 azaldı

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 19 Mayıs ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,6 azaldı.

30 yıl vadeli faiz oranı, yüzde 6,57'den yüzde 6,69'a yükseldi

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,57'den yüzde 6,69'a yükseldi ve mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,96'dan yüzde 6,15'e yükseldi.

"Satın alma başvurularında artış yok"

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, verilere ilişkin değerlendirmesinde, faiz oranlarının çok dalgalı ve konut stokunun hala az olmasından dolayı satın alma başvurularında henüz sürdürülebilir bir artış görülmediğini belirtti.

Mortgage News Daily'ye göre faiz daha yüksek

Kan, geçen hafta yayınlanan ekonomik verilerin de ekonominin hala dirençli olduğunu gösterdiğini kaydetti. Öte yandan Mortgage News Daily'ye göre, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı dün yüzde 7'nin üzerine çıktı.